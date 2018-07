El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) desaprobó la conducta del senador Paraguayo Cubas, quien insultó a las periodistas Rosa Pereira Palma de Radio La 970 AM y Martina Cardozo de Radio Chaco Boreal 1330 AM, cuando estas le consultaban el motivo de su exacerbación al romper la puerta de una oficina del Congreso.

Ambas periodistas entrevistaron al senador sobre el motivo por el cual abrió a patadas la puerta de una oficina del Senado, que él ocupará durante este periodo parlamentario en su nuevo rol de servidor público.

“Acá conmigo van a haber nuevas reglas. No voy a entrar en esta burocracia de ‘lameculos’, incluido de muchos periodistas acá para con los funcionarios; (P: ¿Quiénes?) estas dos que me están haciendo preguntas estúpidas, para empezar. Me pueden mandar a la puta cuando quieran y no jodan conmigo, por favor. Estudien para entrevistarme” (sic), afirmó el parlamentario.

El “flamante” nuevo legislador además alegó, durante ese día de furia, que las mismas no merecían su respeto.

Imágenes del circuito cerrado de la Camara de Senadores muestran el incidente de Paraguay Cubas de esta mañana #970AM pic.twitter.com/u5hDSN1m0H — 970 AM (@Radio970AM) 26 de julio de 2018

Ante esto, el SPP insta a Paraguayo Cubas a que, atendiendo a su condición de legislador, evite estigmatizar a los y las periodistas para tratar de desacreditar su labor. “Le recordamos que en su nueva función es una figura pública y por lo tanto, será consultado sobre sus acciones constantemente. La discrepancia no implica que deba ser irrespetuoso. Además este tipo de instigaciones contribuyen a que los y las trabajadoras de prensa estén expuestos a diversas formas de violencia”, resalta.

Recuerda que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en informe de violencia contra periodistas del año 2013, recalca que “la obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia.” Y que es necesaria la responsabilidad “de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia”.

Así también le recuerda al senador que debe respetar la libertad de prensa, consagrada en el Art. 26 de la Constitución Nacional, porque al agredir a un periodista lo que hace es atacar el derecho de los ciudadanos a informarse, establecido en el Art. 28 de la Constitución.