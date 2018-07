Nicanor denuncia ante Fiscalía a Lugo y adelanta que “vendrán tiempos difíciles”

El expresidente y senador electo, Nicanor Duarte Frutos, denunciará por varios delitos a Fernando Lugo, por no respetar la ley y atribuirse facultades que no le competen, al no dejarlo jurar. Adelantó además que se vienen tiempos difíciles para el nuevo gobierno ante la crisis colorada.