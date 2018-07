Conocida como la enemiga silenciosa por no presentar síntomas, la presión arterial alta cada vez afecta a más niños y jóvenes por lo que se recomienda la práctica de hábitos saludables para que en caso de contar con antecedentes familiares, retrasar su aparición.

La presión arterial produce el aumento del bombeo de sangre al corazón y una contracción de los vasos sanguíneos que a la larga y si no se trata a tiempo, puede derivar en ataques cardiacos y generar otras enfermedades. Un estilo de vida saludable que incluya la alimentación rica en potasio, magnesio, calcio y fibra que se encuentran en las frutas, verduras, lácteos descremados, granos enteros, carnes blancas como el pollo y el pescado, semilas y aceites vegetales y mantener una rutina diaria de actividades físicas podría retrasar la aparición de la enfermedad, en caso de que existan antecedentes familiares.

Es importante reducir el consumo de sal, dulces y embutidos ricos en grasas saturadas. La hipertensión afecta a casi la mitad de la población paraguaya, más del 45% y es la población adulta de entre 25y 60 años la que lidera este porcentaje. Por lo general, es detectada en forma tardía y es cuando puede producir insuficiencia cardiaca, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular, como patologías más frecuentes.

La doctora Graciela González, encargada del Programa de Salud de Rehabilitación Cardiovascular del IPS destacó que a media que pasa el tiempo aparecen más pacientes jóvenes, incluso niños que llegan a la consulta con una hipertensión arterial secundaria. Lamentablemente, la hipertensión arterial es una enfermedad que una vez instalada en el cuerpo humano no se cura pero se trata con medicamentos para el efecto y adoptando medidas que cambien los estilos de vida de nuestros pacientes con actividad física regular, dieta saludable, y evitando fumar, beber alcohol y otras sustancias daniñas para el organismo, indicó la profesional.

Recomendó, ingerir abundante líquido a fin de evitar deshidratación y consultar con el médico ante cualquier indicio de molestias, ya que, cualquier complicación puede desencadenar a problemas renales, de la vista, entre otros. Con estas medidas y cuidados se evitan las complicaciones como infarto de miocardio y de accidentes cardiovasculares conocido como derrame. Las complicaciones cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país, así como de los motivos de internación y las consultas en en el Hospital Central.

Se estima que en las urgencias acuden en promedio 1500 personas al mes, de las cuales, se supone que el 20% está relacionado con la hipertensión arterial y en su gran mayoría adultos mayores quienes son los más expuestos debido al relacionamiento de los hábitos del sobrepeso, con el consumo excesivo de sal, de frituras, con el tabaquismo, el alcoholismo, la diabetes y el sedentarismo.

“Es muy importante realizar el tratamiento no farmacológico que se desarrolla con el gran apoyo de los programas de salud dependiente de la Dirección de Medicina Preventiva que trabajan, intensamente, en la promoción y prevención con actividades educativas y de recreación para el cambio del estilo de vida de nuestros asegurados”, señaló González. Cuando con todo el tratamiento no farmacológico no se mejora se inician las medidas farmacológicas que incluyen medicamentos que actúan de acuerdo a cada paciente y su diagnóstico.

Ante un evento de pico de presión lo importante y esencial es tranquilizar al paciente y luego discriminar si se presentó una urgencia o emergencia hipertensiva que son diferentes. En la primera, solamente hay una presión alta pero no hay síntomas de órganos blandos como el corazón que puede doler como una opresión en el pecho, se ve borroso y nublado o duele la cabeza lo que ya es una emergencia hipertensiva y se debe cuidar la manera de bajar la presión con los medicamentos respectivos y no hacerlo bruscamente.

Señaló que las bajas temperaturas ocasionan vasoconstricción, es decir, se cierran más las arterias y pueden desencadenar en crisis hipertensivas porque eleva la presión arterial e incluso puede ocasionar un infarto agudo de miocardio. Se recomienda en esos casos no exponerse en los horarios de mayor descenso de la temperatura de manera a que los hipertensos y sobre todo los adultos mayores en general estén compensados ante las bajas temperaturas.