La preocupación y el rechazo generalizado generó la sentencia de un tribunal que dispuso que el médico Miguel Cavallo condenado a dos años de cárcel realice 24 cirugías reconstructivas sin cobro de honorarios en el Centro Nacional del Quemado.

Ante el hecho, la asesoría jurídica de la cartera sanitaria buscará el mecanismo para que se revea la decisión y evitar que los pacientes sean intervenidos por el condenado, explicó el abogado Pablo Lezcano, asesor jurídico del MSP.

“Se tiene como medida la apelación del dictamen porque tampoco estamos a gusto con la sentencia sí con la condena que por primera vez en un caso similar se dio”, afirmó. Destacó que el malestar del director del centro de referencia doctor Bruno Balmelli es entendible atendiendo la complejidad de los casos que son atendidos en el centro de referencia.

El MSP reiterará al tribunal los antecedentes del médico ya que este no se encuentra acreditado ni habilitado para realizar cirugía alguna.

“Aún no fuimos notificados pero vamos a acercar toda la información sobre el doctor Cavallo y cuáles son las consecuencia de que cumpla esa sanción y que los jueces entiendan y lo tomen en consideración”, agregó Lezcano.

“Lo estamos estudiando técnicamente con el director, no estamos de acuerdo y no encuentro la manera de que se aplique la sentencia, cómo es posible darle pacientes a alguien que está siendo sentenciado justamente por el hecho de no poder ejercer la profesión”, manifiesta el abogado.

Aclaró que no desacatarán una medida judicial pero recurrirán a las instancias correspondientes para que se revea la sanción y se brinde tranquilidad a los pacientes.

“Es una situación difícil y ojalá que el tribunal pueda revertir esta situación porque se evidenció el hecho de que una persona ejerció la profesión sin tener registro”, agregó.

Cuando se inició la denuncia contra Cavallo se realizó un sumario sujeto al Código Sanitario y le fue aplicada la máxima sanción posible desde la cartera sanitaria y fue cuando se inicia el proceso legal.

Lezcano afirmó que las personas que dudan de la legitimidad de la habilitación de un médico de la especialidad que fuera pueden realizar la denuncia ante el MSP y la institución realizará la acción administrativa correspondiente. En caso de comprobarse que la persona no figura en los registros de profesiones o si el establecimiento no se encuentra en condiciones para prestar algún servicio médico como ocurrió con el consultorio de Cavallo, el establecimiento debe ser clausurado como ocurrió con el consultorio donde Cavallo atendía a sus pacientes.

Lezcano afirmó que los casos más frecuentes apuntan a las condiciones en las que prestan servicios los establecimientos y que se realizan las verificaciones al recibir una denuncia.