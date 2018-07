Un equipo de odontólogos provenientes de Estados Unidos ofrecerá atención dental gratuita este viernes y sábado en la zona del Bañado Sur de Asunción. La iniciativa es impulsada de forma voluntaria por la fundación “Smiles for Everyone”.

Un total de 18 profesionales, entre odontólogos y asistentes, llegaron a nuestro país esta semana para realizar varias jornadas de atención gratuita que incluyeron visitas a escuelas y colegios de las ciudades de Itauguá, Areguá y Luque.

Los voluntarios integran la fundación norteamericana “Smiles for Everyone” (Sonrisas para todos) que se dedica a impulsar iniciativas similares en diversos países, incluyendo Paraguay donde ya estuvieron en años anteriores.

Saulo Enrique Nede, coordinador general de Smiles for Everyone, en contacto con la 970 AM comentó que este hoy y mañana estarán atendiendo en la cancha Cañones del barrio San Cayetano de Asunción, en la zona del Bañado Sur. El horario será de 9:00 a 17:00 (viernes 20) y de 9:00 a 13:00 (sábado 21).

La jornada de atención odontológica gratuita incluye tratamiento de caries, extracciones, limpieza y orientación sobre el cuidado de los dientes, dirigido principalmente a niños y niñas de escasos recursos.

El mismo confirmó que, dependiendo de las condiciones del clima, se podría buscar otro lugar alternativo que esté cerca de la cancha para llevar a cabo la jornada odontológica.

En la última visita de los profesionales de “Smiles for Everyone” hace cuatro años atrás se habían realizado atenciones en distintos puntos del interior del país, llegando inclusive hasta comunidades indígenas, recordó.

El fundador y director de esta organización estadounidense, Steve Bilt, también se encuentra en nuestro país acompañando de cerca las labores de atención gratuita, según manifestó Nede a la emisora radial.

Nede confirmó que tienen intención de extender esta iniciativa de manera frecuente y llegar a otros puntos del interior del país. “Existe el plan, está vivo, por eso queremos el apoyo de la comunidad odontológica para ver dónde la odontología no está llegando. Nuestra visión es ir a donde la gente no tiene acceso”, afirmó.