Un gran escándalo se generó tras la filtración de un audio donde el funcionario Iturburu presuntamente promete abultar la cantidad de votos tras las elecciones. “Yo te cuento directo y ojalá no me grabes. Si la ANR me ordena proteger los votos colorados, yo voy a tener que proteger los votos colorados y destrozar al PLRA, (Partido) Herederos y el que sea. Te quiero decir esto directo, no tengo solución a eso”, afirmó en una conversación telefónica, según divulgó ABC Color.

En su defensa, el trabajador (quien ahora fue apartado del cargo) indicó, en una entrevista divulgada por la radio 730 AM, que conoce al senador Jorge Oviedo Matto porque le hacía trabajo particular, específicamente de impresión de padrón electoral.

El funcionario negó que pueda modificar los votos y resaltó que el audio fue filtrado por los perdedores de la anterior elección presidencial. No quiso ahondar sobre la grabación y solo dejó en claro que quería defender a los senadores.

En ese sentido también citó a los hermanos Arnaldo Samaniego (diputado) y Lilian Samaniego (senador). Sobre los mismos únicamente dijo que les imprimió también sus padrones electorales.