Un debate -ya arrastrado desde hace mucho tiempo- generó el procedimiento de verificación realizado por un agente del Grupo Lince a un joven que no contaba consigo su cédula de identidad. El ciudadano tuvo que ser llevado a la comisaría para ser individualizado.

Un joven denunció un aparente mal procedimiento policial que fue realizado por parte de un efectivo del Grupo Lince, quien lo llevó a una comisaría al no tener consigo su cédula de identidad. El individuo en todo momento solicitaba que le hagan un acta en el sitio, ante el temor de que le implanten droga o le atribuyan otros hechos delictivos.

Esta situación generó posturas divididas de los ciudadanos, ya que algunos consideran que la Policía no está facultada a realizar esta medida, mientras que otros se muestran convencidos de que sí lo está.

Joven denuncia agresión por parte de efectivo #Lince y que este destrozó su celular cuando lo filmaba, también que fue llevado a una comisaría. #780AM pic.twitter.com/Tqf4YYeZVd — Radio 780 AM (@780AM) 2 de agosto de 2018

Consultado sobre este caso, el comisario Omar Campuzano, jefe del Grupo Lince, dijo a la 780 AM que la Policía Nacional está habilitada plenamente por la Ley 222/93 que establece la Orgánica de la Policía Nacional. Sin embargo, no pudo especificar el artículo exacto.

Al hacer una revisión de dicha norma, en el artículo 6º habla sobre las funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional. En su inciso 7º establece “solicitar la presentación de documentos de identificación personal cuando el caso lo requiera”.

El uniformado dijo que los agentes de “Lince” están facultados para individualizar a los ciudadanos que están en actitud sospechosa, pero que no tienen el sistema móvil para poder realizar el cruzamiento de datos, por lo que llevan a los ciudadanos hasta la comisaría. “Estamos facultados a detener hasta seis horas sin dar aviso a la justicia y en este caso el joven fue aprehendido al negarse a ser identificado. Se le llevó a la comisaría y luego puesto en libertad, al no tener pendiente ninguna causa”, añadió.

Campuzano refirió que mediante estos controles masivos de personas, pudieron realizar más de 2.000 detenciones de personas que contaban con órdenes de captura. Así también refirió que hacen estos procedimientos ante las denuncias por presencia de personas adictas en las plazas y la venta de sustancias ilícitas en los espacios públicos.

POLICÍA DEBE EXPLICAR ORDEN DE TRABAJO

El letrado Guillermo Duarte refirió a la misma emisora que los ciudadanos se rigen por el derecho privado, donde está permitido todo lo que no está prohibido, por lo que no se infringe nada salir a la calle sin la cédula de identidad. Mientras que afirmó que la Policía está facultada a pedir el documento en ciertas situaciones, para ejercer su facultad de prevención.

“La Policía realiza una función pública y le está permitida solo lo que está expresamente permitido en la norma, no puede actuar de manera discrecional. Debe justificar la intromisión de la vida privada de las personas, de algo concreto, no de algo abstracto. Debe tener una orden de trabajo”, dijo.

Explicó que los agentes deben tener los indicios de que un ciudadano tiene una “actitud sospechosa” de haber cometido un hecho punible, como que está implicado en tráfico de drogas, robo, etc. “No le puede llevar porque se le cante a un agente que esté patrullando por la calle”, acotó.

Así también resaltó que no existe el derecho ciudadano a no ser investigado. “La persona posee la libertad de transitar, pero también puede ser detenida, siempre y cuando se está investigando un hecho en concreto y se posee la orden de trabajo”, indicó. Es por esto que dijo que si la Policía te para a pedir tu identidad, hay que preguntarle cuál es la orden de trabajo.

Duarte afirmó que cuando una persona es demorada debe labrarse acta. Aunque subrayó que la praxis establece que se da en la comisaría, no así en la vía pública. “No se puede labrar acta en medio de un procedimiento, sino que al término de este”, dijo respecto a lo que pedía el joven al agente del Lince.

Uno de los abogados defensores de una idea contraria es Jorge Vasconsellos, quien en otro debate similar generado en el pasado había publicado un escrito sobre el tema (aquí para leerlo en extenso). A su parecer, los ciudadanos no están obligados a portar la cédula, ya que las leyes no establecen la facultad a los policías a exigirla, sino más bien solo a solicitarla. Además la identificación es un derecho, no así una obligación, de acuerdo con su postura.