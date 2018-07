La jueza Sandra Porto remitió documentación a nuestro diario mediante la cual muestra que solo declaró en rebeldía a la señora Lidia Lopez de Smith, de 70 años, por no haberse presentado a su audiencia indagatoria donde se debía adoptar una medida cautelar, al solicitarse su arresto domiciliario, tras ser denunciada por sus hijos por presuntamente maltratar a su esposo.

“La audiencia se fijó para el 11 de junio. Los funcionarios me informaron que fue notificada en tiempo y forma, pero que no compareció y no justificó. Cuando el procesado no se ha presentado y no justifica, necesariamente es declarado en rebeldía y cuenta con orden de captura, para que comparezca a la audiencia. Cuando ya se presenta, se extingue el estado de rebeldía”, refirió.

La magistrada explicó que la imputación por violencia fue presentada por la fiscal Gladys Torales, no así por el yerno de mujer, el fiscal Alfirio González, tal como se mencionó. “Me sorprendió e indignó esto porque no hubo decisión de desalojo. Nunca hablé con el fiscal Alfirio. Lo que haya hecho (de haber existido el desalojo) yo no presencié ni autoricé”, indicó.

Ante el involucramiento a un hecho que no tuvo participación, Porto ratificó que ya remitió los documentos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para explicar lo ocurrido.









FISCALÍA INVESTIGARÁ

Con relación a este caso, la Fiscalía General tomó intervención a fin de esclarecer la veracidad de los hechos y la aparente intervención por parte de miembros del Ministerio Público.

La denuncia, difundida también en las redes sociales, señala sobre una supuesta intervención fiscal de desalojo, el procedimiento habría sido realizado por un agente fiscal en la localidad de Nueva Londres, departamento de Caaguazú.

Como informe preliminar, se tuvo conocimiento que la víctima identificada como Lidia López Smith de 70 años, no está detenida, ni estuvo privada de su libertad, con lo cual esta situación ya fue descartada por sus mismos familiares. Con relación a los otros hechos denunciados (desalojo con intervención fiscal) se ha solicitado informe a la Fiscalía Adjunta del área para tener un conocimiento acabado de lo acontecido y si constituía un procedimiento regular.