El abogado Manuel Riera, vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, resaltó que el pedido de pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez se realizó porque reúne los requisitos. Explicó que a diferencia de los demás, este político reconoció y aceptó la comisión de hechos punibles. Con esto ya no se necesitó siquiera llevar el caso a juicio oral y público.

“El diputado José María Ibáñez es un inmoral, porque no tiene ningún tipo de remordimiento por lo que hizo y sigue asistiendo tranquilamente al Congreso. Para que ello ocurra (el raje), mucho dependerá del rol activo que tome la ciudadanía en reclamar su salida”, resaltó mediante un video compartido en sus redes sociales.

Ahondando sobre el tema, en charla con la radio 780 AM, el letrado Riera insistió que Ibáñez “no representa los valores del pueblo paraguayo” y por lo tanto “hay que sacarle la investidura”. “Hay que desvestirle y que se baje de los autos polarizados antibalas que tiene. Que camine por la calle Palma y para que vea lo que conlleva la mirada acusadora y que vea si aguanta”, acotó.

Los caseros del congresista no hicieron absolutamente nada por el país como para estar cobrando con recursos del Estado, de acuerdo con el argumento esgrimido por el entrevistado. “No todo el dinero lo recibían ellos, sino que gran parte iba al bolsillo del diputado colorado”, manifestó además.

“A mí no me representa José María Ibáñez. Hay que decirle que se vaya a su casa por inmoral y le dé el espacio a gente que se merece”, argumentó. “Pedimos que el Congreso haga una sanción política, porque la sanción jurídica ya fue estipulada. No tiene sentido que como país soportemos que el deshonesto sea el que nos esté representando”, dijo.

Respecto a la idea de algunos ciudadanos de no pagar sus tributos hasta que Ibáñez sea sacado del Legislativo, consideró que eso conllevaría a que las personas se expongan a sanciones tributarias.