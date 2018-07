Un boletín especial de la Dirección de Meteorología advierte sobre la llegada de un sistema de tormentas para el centro, sur y este de la región Oriental, así como el sur del bajo Chaco.

A Ñeembucú, Misiones, Itapúa y el sur de Presidente Hayes el fenómeno llegaría a partir de la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes.

Mientras que a Paraguarí, Caazapá, Central, Guairá, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná y San Pedro les alcanzaría hacia el final de la madrugada y el transcurso de la mañana.

Se esperan lluvias intensas por momentos, con acumulados puntuales de 40 a 60 milímetros, ráfagas de viento que podrían superar los 80 Km/h, rayos de alta frecuencia y gran probabilidad de granizos.

La mínima estimada es de 10º C y la máxima de 20ºC. El clima irá de fresco a frío y para el sábado se aguarda que continúe el descenso de temperatura con extremas de 6º C a 17º C.