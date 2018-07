Ante el rumor del posible nombramiento de Eduardo Petta como futuro ministro de Educación, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) sentó postura en contra de dicha designación debido a que el exsenador no cuenta con experiencia en el ámbito educativo.

Karina Gill, coordinadora de FENAES en el departamento Central, en entrevista con ABC Cardinal manifestó que desde dicha nucleación estudiantil no están de acuerdo con la medida que se estará tomando con el futuro ministro de Educación.

En tal sentido, sostuvo que desde el futuro gobierno de Mario Abdo Benítez “no les están planteando” el nombre de una persona que pueda llevar las riendas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Que se escuchen estos rumores de que Eduardo Petta sea la persona que maneje el ministerio es lamentable. Él no tiene ninguna capacidad ni conocimiento ni trayectoria en la educación”, manifestó Gill.

Como FENAES, cuestinamos las decisiones que tomara el nuevo Gobierno de Mario Abdo. No estamos de acuerdo que una persona como Eduardo Petta maneje la Educación. — FENAES (@FENAESPY) 23 de julio de 2018

Desde la FENAES pidieron que la persona elegida por Mario Abdo Benítez sea alguien que “haya pasado por las aulas” y tenga experiencia en el ámbito educativo, evitando nombrar a “tecnócratas o politiqueros”, según mencionaron en el último comunicado emitido la semana pasada.

Gill mencionó a la 730 AM que no quieren volver a vivir experiencias similares a las que se tuvieron durante las administraciones de Marta Lafuente y Enrique Riera, quienes no provenían del sector y tenían perfiles distintos a los que ellos consideran como los más adecuados para ocupar el cargo.

Así también, sostuvo que la persona elegida no debe ser alguien que vaya a “presentarles un monólogo” o que quiera “ir a improvisar” con los estudiantes.

“Queremos a una persona que realmente sea capaz de manejar el sector educativo porque realmente es muy esencial en la sociedad”, apuntó la representante de la federación de estudiantes secundarios.

En caso de que finalmente Eduardo Petta sea designado como futuro ministro de Educación y los representantes de FENAES sean convocados a un diálogo, mencionó que sí acudirán a dicha convocatoria pero adelantó que “les va a costar mucho entablar una conversación con una persona que no va a entender lo que le están explicando”, refiriéndose a su falta de experiencia en la materia.