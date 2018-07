Ayala, en conversación con HOY Digital, dijo que trabajó durante un año y siete meses en el Paulista Grill. También, al igual que otros exempleados, expresó que no recibió paga alguna por haber trabajado feriados. “Trabajás horario continuado hasta que te digan basta. Te pagan G. 100.000 más del sueldo mínimo y no te pagan horario nocturno. Lo que es la necesidad, por eso tenés que aguantar muchas cosas”, sostuvo.

Su despido, según dijo, se produjo por un problema con el gerente Angelo de Paula, por haber defendido a un compañero. “Le dijo a mi compañero Agustín, que hasta ahora está ahí: ‘campesino, andá pelá tu mandioca’. Así no se le trata a nadie. Me fui a Recursos Humanos y me responden que nosotros siempre bromeamos así con él pero yo le dije que eso es maltrato que con eso no se juega”, recordó.

Agregó que eso ocurrió un domingo y que el lunes siguiente ya lo despidieron, sin motivo alguno. Sostuvo que De Paula maltrata a las personas y que si todos los empleados pudieran hablar dirían lo mismo.

“El tipo realmente es una mala persona. Vos trabajás con él y te amenaza por el tema del trabajo. Nadie dice nada, todos se callan por temor a perder su trabajo. A mí me dieron apenas G. 4.000.000 cuando me echaron y yo agarré nomás, ignorantemente”, agregó.

Sobre la obligación de trabajar feriados no remunerados, Ayala sostuvo que los empleados son amenazados con el conocido: “si no te gusta, te vas”. El hombre, que tiene 30 años, espera nunca volver a trabajar en la empresa y dijo que no tiene herramientas para entablar un juicio porque, si los tenía, lo iba a hacer.

“A uno le dice ‘indio’, a otro ‘burro’ pero de eso no hay pruebas. El tipo es así realmente. Es una mala persona”, se despachó Ayala, quien es padre de una niña y vive en la ciudad de Asunción.

Ayer se publicó una denuncia del ciudadano Francisco Reyes Duarte contra el Grupo Sergio SA, propietario de la churrasquería Paulista Grill por un supuesto de supuesto abuso laboral en el local gastronómico. Dijo que fue testigo de maltrato y discriminación por parte del gerente y de uno de los jefes: Angelo De Paula y Mario Rey, ambos de nacionalidad brasileña, respectivamente.

El caso ya está siendo investigado por el Ministerio del Trabajo y fue elevado a instancias judiciales porque la patronal no se presentó a la audiencia.