“Me molestan las personas maleducadas y cuando no se respeta la jerarquía y la investidura del presidente de la República”, dijo el director señalando a la parlamentaria.

En charla con radio Monumental, Masi indicó que la senadora se jacta de patriota, pero en ese sentido se preguntó qué hizo la misma para acortar los costos en salud. “Hace tres años estoy en IPS y estamos trabajando para bajar los costos de la salud. Esta cretina me critica de fatero y me da asco que lleve mi apellido. Quiero saber de qué agujero salió ella. Tiene una boca de carretera y yo le contesto en la misma medida en que ella me contesta”, agregó.

Gustavo Masi aseguró que conoce el pasado de Desirée en el Hospital de Clínicas y dijo que debe recordarse eso a la ciudadanía.

La pelea entre ambos comenzó en Twitter, según contó Gustavo Masi, cuando el director del IPS la increpó porque decía “una cantidad de barrabasadas contra (Horacio) Cartes y Marito (Abdo)”. Sostuvo que está consciente de que la legisladora ataca porque “encuentra terreno fértil en cierta parte de la ciudadanía”.

“A ella no le gustan que le digan las verdades”, subrayó el entrevistado.