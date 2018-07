A pesar de que los audios se filtraron recién ahora, el mismo funcionario del TSJE, Miguel Iturburo, ya fue denunciado el día de las elecciones, por su presunto poder para modificar las actas y los resultados. Sin embargo, en aquel entonces no lo apartaron del cargo como hoy.

“Hubo una denuncia pero a nosotros la senadora se nos acercó y verbalmente nos dijo que hay una persona que aseguró que fueron modificados los resultados y le dijimos que no puede ser, porque no está en ninguna parte del proceso”, comentó en contacto con la 970 AM Fausto Von Streber, director de Informática del TSJE.

Reconoció que en aquel entonces no se hizo la auditoría que sí se ordenó ahora, no obstante, se tomaron los recaudos al apartar ese día a Miguel Iturburo para evitar su participación en la transcripción de resultados.

Sin embargo, luego de la difusión de un audio en el que supuestamente de oye a Iturburo hablar de modificar los resultados, el TSJE resolvió apartarlo del cargo y abrir un sumario.

“Él no tiene ninguna responsabilidad y no está en ningún proceso de carga de los resultados”, aclaró Von Streber y afirmó que todo está muy bien respaldado, pues no depende de una sola persona.

A criterio del director de informática, el juzgamiento de actas goza de un 100 % de credibilidad y eso quedó demostrado con el el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que coincide plenamente con las actas.

“Lo que él dice es muy grave y para nosotros es imposible porque se tienen que dar demasiadas cosas, si es que va a cambiar los resultados, primero tenemos el TREP, un sistema que no es oficial, es oficioso y después tenemos las actas oficiales tenemos varios elementos de control”, concluyó,