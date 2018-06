Desde 1992 la población de Asunción no crece y esta situación preocupa a las autoridades. El concejal Federico Franco Troche expresó que los procesos de inversión que se iniciaron probablemente devuelva a la capital sus habitantes.

Franco Troche, en comunicación con 1020 AM, expresó que Asunción no crece desde hace 26 años y que sufrió un proceso de despoblamiento muy particular. Dijo que desde 1992 la ciudad se quedó con 550.000 habitantes pero en los bañados, la cantidad de familias pasó de 8.300 en 1994 a 26.000 en estos tiempos.

También se dio un notable incremento en la población del Área Metropolitana en las ciudades que anteriormente eran consideradas “dormitorio”. En Central vive casi la mitad del país y la cantidad de habitantes totaliza el 80% de la población urbana.

El concejal responsabilizó de la falta de crecimiento al “diseño institucional” ya que gran parte de los problemas que tiene que atender Asunción está bajo competencia de entes del Gobierno Central lo cual siempre es una “dificultad” para llevar adelanten políticas públicas.

Dijo que es malo que Asunción no crezca porque una ciudad se sostiene por los contribuyentes. “La población decrece pero aumentan las necesidades a las que tiene que responder la ciudad . Desde este punto de vista no es bueno”, expresó.