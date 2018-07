Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez y Victoria Acuña, formularon imputación contra Rafael Luis María Ramírez Doldán, por la supuesta comisión del hecho punible de Tráfico de Influencias.

“Solicitamos la prisión preventiva porque creemos que el hecho investigado es bastante grave (corrupción pública). Además podía existir un peligro de obstrucción a la investigación”, manifestó Piñanez en conversación con la radio 970 AM.

Comentó en toda investigación se inicia con una denuncia, como en este caso, y agregó que durante el jueves pudieron corroborar la entrega de dinero que era pedido por el imputado para que los magistrados fallen a favor en un caso.

El funcionario judicial -quien se presentó como relato judicial- habría solicitado la suma de 50.000 dólares americanos al denunciante Felipe Nery Páez, a cambio de conseguir votos de los Ministros de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en favor a la tramitación de un litigio.

El funcionario Doldán fue detenido en la plaza frente al Palacio de Justicia, tras un procedimiento de cámara oculta y esta mañana se abstuvo de prestar declaración ante la Fiscalía de Anticorrupción.

En el momento del procedimiento, el ahora imputado recibió por parte de Páez una entrega de 9.000 dólares americanos, que constituye una parte de lo requerido y el cual fue grabado por el Ministerio Público. El funcionario de la Corte habría mencionado a otras personas cuyo grado de participación serán analizados.

Según explicó el denunciante, la causa en cuestión se inició luego de que en el año 2009, la empresa Cal Agro S.A. había ganado la licitación pública internacional para explotar la cantera del INC. No obstante, posteriormente a los preparativos llevados a cabo para tal efecto, no les dejaron hacer el trabajo, por tanto, pretende obtener una indemnización.