‘Payo’ manifestó que él había pedido que se le otorgue una oficina ubicada en el segundo piso de la Cámara Alta y que personalmente se haría cargo de remozarla, ya que la misma fue afectada tras la quema del Congreso, en marzo del año pasado.

“Estoy haciéndome cargo de la oficina, con un préstamo que voy a pagar por dos años”, explicó,

Sin embargo, este jueves al llegar al Senado, dijo que encontró la puerta de la oficina llaveada y sin posibilidad de abrirla. En ese sentido, anunció que pedirá que se abra un sumario y la expulsión del funcionario que habría cambiado la cerradura, según dijo.

“Yo merezco una oficina como los demás 44 senadores. Yo necesito un lugar donde trabajar”, subrayó.

Imágenes del circuito cerrado de la Camara de Senadores muestran el incidente de Paraguay Cubas de esta mañana #970AM pic.twitter.com/u5hDSN1m0H — 970 AM (@Radio970AM) 26 de julio de 2018

Cubas fue consultado por periodistas acerca de su actuar, y el senador respondió con mucha agresividad las consultas. “Acá conmigo van a haber nuevas reglas. No voy a entrar en esta burocracia de los lameculos, incluido de muchos periodistas para con los funcionarios”, arremetió el senador.

“Estas dos me están haciendo preguntas estúpidas (en relación a dos periodistas mujeres que le estaban consultando su actuación). Me pueden mandar a la puta cuando quieran y no jodan conmigo, por favor. Estudien para entrevistarme”, apuntó Cubas.

Preguntó a los comunicadores si sabían la definición de “putativo”, y al no recibir pronta respuesta, Payo trató de ignorantes a todos. Cuando uno de los periodistas le respondió el significado (algo o alguien considerado como propio o legítimo sin serlo) el prepotente parlamentario lo “felicitó”, pero siguió insultando a los demás.

Sentenció diciendo que las mismas no merecían su respeto, ya que supuestamente estaban poniéndole palabras en su boca.

