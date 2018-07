En duplex con la radio 970 AM, el propietario y periodista de Ñanduti, Humberto Rubín, dijo que lo conoció mucho y resaltó su sagacidad para hacer y decir las cosas. “Era atrevido, grosero, maleducado, no tenía pelos en la lengua, decía lo que quería”, indicó. Añadió: “A veces discutíamos, pero siempre fue un placer trabajar con él. No sabía que estaba enfermo”.

Mientras que el compañero de radio de Rubín, Enrique Dávalos, trató de maestro a Benítez por la forma en la que hacía llegar el mensaje a sus oyentes. “Es muy triste. Con Víctor teníamos aventuras reales e imaginarias, nos divagamos cosas que jamás podían ocurrir. Un maestro y un amigo que lastimosamente se fue”, añadió.

También el artista Ricardo Flecha comentó que el periodista y locutor marcó una forma de hacer radio. “No tengo ni una puta pena, voy a ser grosero como él. Fue un hombre que vivió de acuerdo a la circunstancia que le tocó vivir. Siempre lo consideré un amigo, discutíamos pero estábamos de acuerdo en otras cosas. Se fue un hombre de radio. Muchos lo vamos a extrañar”, manifestó.

El astrónomo aficionado Blas Servín resaltó que fue un gran amigo que siempre lo ayudó y recordó que en el 2005 le consultó dónde mismo pasaba el trópico de Capricornio por nuestro territorio y si podía construir un monumento. “Cuando encontré el lugar exacto, me trajo el dinero para hacer el monolito que marca el paso del trópico”, dijo. Para la inauguración hizo un asado para 100 personas de la zona.

Por su parte, el periodista Pepe Costa dijo a radio Cáritas que su fuerte convicción democrática deja un legado importante, porque fue uno de los grandes luchadores contra la dictadura. “Su programa fue perseguido por la dictadura. Víctor colaboró mucho en la lucha”, dijo.

Además resaltó que otro de los grande legados tiene que ver con el estilo zafado que hacia en los distintos medio donde recorrió. “Uno podía estar de acuerdo o no con su estilo pero marcó una época”, añadió.

EN REDES SOCIALES

“Una destacada figura de la radiofonía paraguaya. Tuvo su paso por Radio 1000. Nuestras más sentida condolencias a sus familiares y amigos. QEPD Don Víctor”, escribió Mina Feliciángeli.

El presidente Horacio Cartes indicó que Benítez fue un referente del periodismo nacional.

Así también el futuro mandatario Mario Abdo Benítez manifestó su sentido pésame a la familia del periodista.

Otro que resaltó la figura descollante de la radiofonía nacional, fue el expresidente Nicanor Duarte Frutos.