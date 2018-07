A través de sus redes sociales, el extranjero radicado en Paraguay, indicó que en 1776, el Congreso Continental declaró a las 13 colonias americanas como una nueva nación, los Estados Unidos de América; y por lo tanto no podía dejar pasar este día.

En los jardines y las calles del país norteamericano, las barbacoas, la cerveza y los fuegos artificiales animan la fiesta conmemorativa de la fecha.

En este día se recuerda la declaración que fue redactada por el segundo Congreso Continental, en la Cámara Estatal de Pensilvania-Filadelfia. Esta fue conocida como “The unanimous declaration of the thirteen United States of America”, donde proclamaba que las 13 Colonias norteamericanas en guerra con el Reino de Gran Bretaña, se habían autodefinido como 13 nuevos Estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico.