Celeste Varela, madre del chico desaparecido, manifestó que el viernes pasado, el joven fue a un cumpleaños en Loma Pytá. “Es una situación muy difícil, es un buen chico, no tiene vicios y tiene buenas calificaciones. El viernes él me pidió permiso para ir a un cumpleaños y desde ahí no sabemos nada de él”, dijo.

La ciudadana sostuvo que el adolescente estaba sin aparato celular, por lo que este le escribió desde el móvil de su amigo para avisarle que la fiesta finalmente iba a ser en Luque y que ya no tenía más colectivo para volver a su casa.

Varela mencionó que después le escribió desde otro número y le dijo que estaba en la zona de Tapé Tuyá. “Mamá, tengo miedo; es muy feo el lugar acá”, fue el último mensaje. Al llamar al teléfono desde el cual le mensajeaba su hijo, le indicaron que el joven ya se había retirado del lugar.

Celeste comentó que el miércoles pasado un señor se comunicó con ella para manifestarle que había visto al joven hacia la parada de la linea 5, en la zona de Mora Cué, Luque.

“En toda la semana ya no se comunicó con nosotros. Su papá y yo tenemos valores, la gente dice que somos muy estrictos. Se sentirá confundido porque sus amigos y compañeros le decían que yo era bruja, que le restringíamos mucho, que él vivía en un monasterio y le preguntaban cuándo iba a liberarse de eso. Su compañeros se burlaban porque no fuma, no toma, no tiene novias de aquí para allá, tampoco tiene notas bajas, le decían que era hijo de mamá. A lo mejor está confundido”, detalló.

Si alguna persona conoce su paradero puede comunicarse al número (0986) 294-953 o dar aviso en la comisaría más cercana.