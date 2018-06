En la madrugada del sábado pasado, a las 03:40 horas, el joven Elías Daniel Barrios (20) se encontraba reponiendo bebidas en el visicooler, cuando fue atacado por tres ciudadanos que ingresaron a la tienda para comprar alcohol. De acuerdo con el abogado de la empresa, Pablo Díaz, se trataría de Iván Pffannel (de sombrero), Guillermo Duarte (remera) y Guillermo Gaona Morínigo (camisa), quienes estaban horas antes compartiendo en el San Juan de los exlumnos del San José, según contó.

Con relación al motivo del ataque, la víctima comentó en entrevista con Hoy Digital que los tres sujetos ingresaron de manera prepotente al local con bebida en mano y fueron hasta donde estaba él. “En forma burlona dijeron: ‘Mirá como este pobretón está trabajando a esta hora’. Yo me callé nomás y seguí con mi trabajo”, indicó. Luego, según su relato, los inadaptados agarraron una botella de la heladera e indicaron que estaba caliente, por lo que argumentaron que no sabía hacer bien su trabajo. “Este inútil ni para esto sirve, dijo uno de ellos y luego otro me empujó al pasar por detrás, sin que yo le diga algo”, señaló.

Ante esta situación, Elías llamó al guardia, momento en que recibió la primera golpiza por parte del sujeto que vestía la camisa y fue atajado por el que traía el sombrero. Resaltó que se codeó para lograr escaparse y fue hacia el frente del local, donde en su defensa agarró del cuello a uno de sus atacantes. Sin embargo, “el de camisa”, tal como recordó el agredido, volvió a pegarle y lo tiró al suelo. Este momento fue aprovechado por el joven que tenía puesta la remera y lo comenzó a patear. “Ahí ya comenzaron a golpear los tres”, comentó.

Sostuvo que tras un largo forcejeo y golpizas, la pelea tuvo su fin cuando uno de los agresores propinó un puñetazo que le ocasionó un corte a la altura de la ceja. “Vieron sangre y se atajaron. Entonces el guardia saltó por uno de ellos”, acotó y ahondó que el encargado de seguridad únicamente miraba cuando lo golpeaban y no reaccionó para detener la pelea. “En el momento que yo estaba en el suelo, él solo se quedó a mirarme. Recién cuando terminó la pelea el guardia le agarró a uno de ellos”, añadió.

“El de camisa en todo momento insultaba, puteaba, decía que era un loco y que podría hacer lo que quería. De entre los tres, él estaba más borracho. Estaba totalmente loco”, comentó.

Tras la golpiza, Elías quedó con tres puntos en la ceja y dolores en el cuello, costilla y otras partes del cuerpo. El mismo ahora está de reposo hasta el viernes próximo, cuando deberá volver a su rutina laboral. “Es la primera vez que ocurre algo así, hace un año que estoy trabajando en este local”, puntualizó.

Durante esta semana, el defensor legal de los denunciados se comunicó con el abogado de la empresa, según indicó Díaz, quien señaló que no llegó a un acuerdo con el mismo. “Nosotros queremos justicia, no tenemos ningún interés económico en este caso. En Biggie es la primera vez que unos inadaptados ingresan para cometer algo de esta índole”, aseguró.

En estos días, el joven Elías será convocado por la fiscalía barrial Nº 9 para prestar su declaración, de acuerdo con su representante legal.

En este caso tuvo participación la comisaría 19 Metropolitana, desde donde comentaron que cuando llegaron al sitio, los atacantes ya se habían retirado, por lo que la investigación ya pasó al Ministerio Público.