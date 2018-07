“No voy a proponer ninguna modificación a la ley actual y me da pena que mi declaración les haya asustado o preocupado o peor aún que piensen que se equivocaron al votarme. Esta no será la última vez que saquen de contexto una declaración mía. Lo hacen con todos, lo hacen siempre por eso les pido que primero escuchen todo y después me disparen. Denme el beneficio de la duda. No les voy a defraudar”, manifestó la diputada liberal Celeste Amarilla, en su cuenta de Facebook tras sus declaraciones en radio que generaron el rechazo generalizado en las redes sociales. La diputada se declaró a favor de que la edad de jubilación no sea de 60 años sino desde los 75 años alegando que “el trabajo es salud, el trabajo es vida”, opinó.

Amarilla aclaró que dio su opinión creyéndose una ciudadana más y que no dimensionó que generaría tanto enojo en la población. “Hablo como una ciudadana común y ya no lo soy, ya le parezco a Portillo, estoy aprendiendo el oficio”, afirmó esta vez en contacto con Ñanduti.

La legisladora indicó que formuló su opinión con argumentos teniendo en cuenta la tendencia mundial: “Ya no nos morimos tan jóvenes y en Japón aumentó el índice de suicidios de gente jubilada”.

La legisladora reiteró que no defraudará a los que la votaron y pidió el beneficio de la duda para su labor parlamentaria que recién inicia. “No entré contra el pueblo, soy partidaria de someter todo a audiencias públicas y debates, esto no será ley. No me dieron su voto para que haga lo que quiero o pienso sino para hacer lo mejor para todos”, puntualizó.