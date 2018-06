En entrevista con la 970 AM, Manuel Ferreira explicó que la ley que modificó las tasas máximas en tarjetas de crédito provocó desbancarización e informalidad. El monto tope para los plásticos en guaraníes será de 13,10% en el mes de julio, hecho que impide aplicar las promociones en los locales comerciales.

El especialista en economía detalló que con esta normativa, el banco decidió retirar todos los incentivos que tenía en el mercado, muchas sucursales se cerraron y los funcionarios bancarios perdieron sus puestos de trabajo. En contrapartida, aumentaron las casas de crédito, pasando de las 160 (antes de la ley) a más de 500 actualmente.

“Suena bien y queda lindo bajar las tasas, pero se debe cambiar la ley, aunque cueste explicar sus beneficios a la gente”, dijo el experto en charla con la 970 AM. “Los niveles de mora andan por el 17 %. La tasa mínima de las tarjetas entonces debe estar en 25 % para hacer frente a los costos generales. O si no, el margen entre ingreso y gastos que genera la tarjeta hace que no sea atractivo para un banco financial“, sostuvo además.

Según resaltó Ferreira, la otra cara de la moneda es que la gente antes tenía promociones y de esa manera podría ahorrar. Entonces, con el tope y al no existir más incentivos, dejó de solicitar estos productos. Al hacer una proyección si es que no existía el tope máximo permitido y no se eliminaban las promos, la diferencia con el mercado actual sería de 225 millones en dólares en dos años, monto que perdió la gente en forma conjunta, de acuerdo con el entrevistado.

El economista indicó que una encuesta realizada por la consultora CCR detalla que el 90 % de las personas usaba las promociones para los alimentos, los artículos del hogar y los productos de farmacia en general. También usaban las tarjetas para tener adelantos y así llegar fin de mes. Ahora sacan créditos de uno o dos millones que sustituyen ese adelanto.

Así también resaltó que llamativamente la gente saca préstamos de la cooperativa para pagar el crédito del banco, siendo que ahora las tasas estás muy elevadas en la primera. “No entiende lo que le ofrecieron y no utiliza los beneficios”, argumentó.

Manuel Ferreira comentó que existen segmentos muy endeudados en la actualidad, como el de los funcionarios públicos, quienes ante sus deudas se ven obligaos a pedir horas extra sin necesidad real de tomarlas y eso termina siendo solo un gasto para el Estado.

La gente se endeudó por muchas cosas y a tasas importantes. Ejemplificó que aprovechando el Black Friday muchos compraron electrodomésticos para poder levantar el nivel de vida. Es así que Paraguay importó, en los últimos siete años, 15 millones de unidades de electrodomésticos, duplicando así su parque.

Ante esto, urge dar soluciones especialmente a la clase media (compuesta por personas que ganan entre 10 a 50 dólares por día, según el Banco Mundial), que es el sector más grande dentro de la población. Y toda esta problemática se solucionará al dar líneas de financiamiento, generando un verdadero proceso de bancarización, y al otorgar una educación financiera a la ciudadanía, no solo tocando las tasas de interés, según el experto. “Tenemos que pensar en las condiciones para que siga mejorando la calidad de vida de la clase media que se va formando”, puntualizó.