Entre el 2015 y el 2017, se duplicó la exportación de vino de Argentina a Paraguay. El boom de la gastronomía y los espacios gourmet favorecieron al consumo de bebidas alternativas a la cerveza, que es el alcohol más preferido por el paraguayo promedio. Esta circunstancia favoreció al producto vitícola y hoy en día el mercado no solo está en auge, sino que continúa creciendo.

Wines Of Argentina es una entidad que promueve el consumo de vino a nivel mundial y que ahora puso sus ojos en Paraguay de manera a permitir el desembarco de nuevas bodegas entre las cuales hay cepas que no son conocidas en nuestro país pero sí muy apreciadas en ciertos nichos de consumo, como en los clubes de vino.

Ricardo Fazzio, del club privado In Vino Veritas, habló para HOY Digital y explicó parte de la evolución que tuvo el paladar paraguayo. Dijo que hay un cambio en los hábitos de consumo, que la gente va conociendo y se va interesando más. En el mundo hay un boom del vino y nuestro país no está ajeno a esta evolución.

Explicó que se están descubriendo nuevas cepas, que el público cada vez es más exigente y que no va a tomar cualquier cosa. En las exposiciones de vino, los paraguayos ya no van a decir “llename la copa” sino que dicen “servime un poquitito porque quiero tomar otro” seguido de las preguntas “¿qué me estás sirviendo?”, “¿de qué año es?” y “¿de dónde es?”.

El crecimiento de la exportación de vino desde Argentina a Paraguay no solo creció en cantidad sino también en calidad. Si bien en nuestro país el vino en verano se consume luego de ser refrigerado, el producto ya no es ingerido solo durante los días de frío sino que también se prefiere en épocas calurosas y primaverales.

Fazzio recordó que un espumante puede tomarse todo el año y que también puede acompañar una tarde de picnic. También puede ponerse un vino en una champañera al lado de la piscina y disfrutar de una jornada dominical o bien puede ser consumido como aperitivo, en compañía de amigos.

Otro de los puntos que favorecen a Paraguay en su evolución “vinera” es la variedad de vinos que existen ya que hay productos no solo de Argentina sino también de otras regiones del mundo como Europa e incluso Oceanía. Fazzio aconsejó a los amantes del vino a optar por una copa de cristal de buen tamaño para que el producto pueda expresarse en su mayor plenitud.