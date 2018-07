A medida que pasa el tiempo, Bibi Landó va mutando como comunicadora, transformándose en una multifacética tanto en los medios como en las redes sociales.

En los últimos años, Landó se convirtió en una gran ‘influencer’, teniendo como principales vías de comunicación a Instagram y Twitter, en donde comparte su vida diaria, emite cada tanto alguna opinión y hasta escribe frases motivadoras.

A su rol de comunicadora e influencer se le suma el de ‘fashionista’. Si bien la periodista no se considera como tal, Bibi no se pierde ninguna alfombra roja, un lugar que le sienta bien usando diseños nacionales e internacionales.

“Me encanta vestirme bien y sentirme bien con lo que me pongo”, dice Landó sobre su roce con la moda. De hecho, afirma reiteradamente que su estilo es aquella prenda que le hace sentir cómoda y le guste.

“Soy más clásica, me gusta dar toques modernos pero para mi lo principal es que me quede bien algo. Hace años no me importaba que la ropa sea incomoda con tal de estar elegante”, expresa.

Entre sus opciones imprescindibles, en el armario de la conductora no pueden faltar ropa interior, abrigos livianos -como una campera de jean o una campera de cuero-, y varias remeras.

Otra prenda a la que recurre bastante es el vestido, ya sea con distintos diseños como las estampas, lisos o el clásico Little Black Dress.

En otoño/invierno opta por los pantalones sin discriminar ningún modelo o color: “El pantalón negro te salva de todo. Al igual que un vestido negro”.

“Yo utilizo y le sacó el jugo a la ropa que tengo y a la que me compro”, añade.

Entre los accesorios que nunca faltan en su armario se encuentran las joyas, los zapatos y las carteras.

“Para ocasiones especiales uso aros brillantes, el reloj es importantísimo y muchos anillos diferentes”, resalta.

No obstante, hay accesorios que prefiere dejar de lado como las bufandas o las boinas ya que “a veces compro y me olvido de usar, no es lo mío”.

Pero si tuviera que elegir, Landó se lanza por su campera de cuero y una capa de la extinta marca “La Riojana”.

“Me gusta lo asimétrico, esas dos prendas me acompañan durante todo el año”, expresa.

Si hablamos de las debilidades, Bibi confiesa que tiene dos: “Soy loca por los zapatos y soy más de cartera que de vestimenta”, anuncia.

Entre su colección personal de carteras, integrada por marcas como Prada o Prüne, la radialista tiene una favorita de diseño nacional producida por una grupo de mujeres fuerte y capaz.

La cartera es de la marca MUA, producto de las internas del Centro Penitenciario para Mujeres “Casa del Buen Pastor” y financiado por la Fundación Princesa Diana, la primera firma penitenciaria del país.

Mediante la fundación, las reclusas obtienen materiales, talleres de costura y hasta una contribución por los trabajos realizados para la marca.

Asimismo, varios diseñadores recurrieron al talento de este grupo de mujeres para encargar bordados y envíos al exterior.

“El problemas del ex carcelario, sea hombre o mujer, es que no pueden conseguir trabajo. Entonces es importante el trabajo que hace Princesa Diana con cuatro personas al frente”, afirma Bibi que este año también integró al proyecto.

“Además de tener algo nacional, estamos apoyando también a estas mujeres diciéndoles que Sí, que se merecen otra oportunidad, que al salir puedan hacer sus negocios y tener una vida honesta. Y sobre todo, tener una posibilidad para que puedan mantener a su familia”, agrega Landó.





DISEÑADORES NACIONALES

Además de la marca paraguaya MUA, la comunicadora tiene otros favoritos nacionales como María Sonia Gasto, Carburé y la encarnacena, Liz González.

“Hay nuevos talentos y eso es maravillo. El estilo de la moda paraguaya es muy diferente a todos”, refiere Landó y añade que cada vez que viaja al exterior, le consultan sobre los diseños nacionales que lleva puesto.

“La calidad de la ropa nacional es maravilloso, valoran la silueta y al final, es eso lo que las mujeres que queremos”, aclara.

Entre sus favoritos internacionales se encuentran Dior, Chanel y Versace.





CONSEJO PARA EL ARMARIO DE TODA MUJER

Entre sus tips, Bibi sugiere que en todo clóset tiene que haber un par de zapatos cerrados de taco alto. Además del clásico vestido negro: “Esa misma prenda se transforma en miles de posibilidades: solo, con saco, con collares de perlas, con un buen collar dorado, con capa. Vas cambiando y eso es lo bueno”.

Por último, Bibi Landó aconseja a la mujer actual que lo importante es sentirse a gusto con el cuerpo de cada una y no ser esclava de la moda.

“El cuerpo es el reflejo de lo que somos y cómo nos sentimos. La actitud es mucho más importante. Sean felices, usemos la ropa y la moda para divertirnos, también para jugar un poco más con los roles: un día sexy, otra deportiva y así”, cierra.

VIDEO y EDICIÓN: Anto Eguren Ravines.

LOCACIÓN: Sheraton Asunción