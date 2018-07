Después de haberse fundado en febrero del 2016, Kylie Cosmetics se convirtió en todo un emporio comandado por su propia dueña.

Su sensacional éxito se debe a la visión de la empresaria de 2 décadas cumplidas que al notar la cantidad de seguidores en sus redes sociales (más de diez millones en cada cuenta), sacó provecho para promocionar su línea.

SORTA SWEET! KYLIECOSMETICS.COM. welcome to the fam! Shop now. Una publicación compartida por Kylie (@kyliejenner) el 28 de Jun de 2018 a las 3:03 PDT

Por mucho que la inversión inicial de Kylie Cometics fuese alta y de su familia (que es lo que se cuestiona), sus cifras de facturación siguen dando de qué hablar: 900 millones de dólares. Y la rapidez: tres años.

“Las mujeres emprendedoras más exitosas del país cada vez se aprovechan más de la tecnología, incluyendo las redes sociales, para ayudar a fundar y hacer crecer sus negocios”, aseguró la editora Luisa Kroll.

“Esa es una de las razones por las cuales vemos un notable influjo de magnates expertas en Instagram —como Kylie Jenner, de 20 años— en la lista de las mujeres estadounidenses más ricas por cuenta propia”, prosiguió.

“Las redes sociales son una plataforma maravillosa”, explicó la estrella de E!, quien tiene 25,6 millones de seguidores en Twitter. “Tengo un acceso tan fácil a mis fanáticos y consumidores”.

La joven Jenner comenzó su aventura en los negocios con el lanzamiento de un kit de labiales que vendía a través de internet por 29 dólares. Fue un éxito rotundo y se agotaron en poco tiempo. La marca fue ampliando después su gama de productos, incluyendo todo tipo de labiales, perfiladores, iluminadores, sombras de ojos y hasta ediciones especiales y limitadas, que hace en colaboración con sus famosas hermanas.

La más chica de las hijas de Kris Jenner fue retratada en la portada de la revista con un blazer negro, maquillaje discreto y el pelo recogido, una indiscutible imagen de mujer de negocios. Aunque esta imagen dista un poco del estilo atrevido y juvenil que suele mostrar en sus redes sociales.

Los ingresos de Kylie pasaron de 250 millones en 2017. Hoy, la compañía de Jenner está valorada en 800 millones de dólares, la lo exorbitante cifra que la hizo hoy ser reconocida por Forbes.

Además, de seguir así, Kylie destronaría incluso al magnate de Facebook, Mark Zuckerberg, quien a sus 23 años alcanzó los mil millones de dólares.

El valor neto del grupo de este año son 71 billones de dólares, 15 por ciento más que el año pasado. El mínimo valor neto para quedar en la lista de este año son 320 millones de dólares, en comparación con los 260 millones del año pasado. Este año sacaron de la lista a Dottie Herman, Patricia Miller y Diane Von Furstenberg.

Jenner, quien también gana dinero de patrocinios, es la más joven de la edición. Entre otras millonarias están Oprah Winfrey (No. 6 con $3.1 billones), Sheryl Sandberg (No. 12 con $1.55 billones), Tory Burch (No. 29 con $800 millones), Vera Wang (No. 34 con $630 millones), Madonna (No. 36 con $590 millones), Donna Karan (No. 43 con $470 millones), Céline Dion (No. 46 con $430 millones), Judy Sheindlin (No. 48 con $400 millones), Barbra Streisand (No. 48 con $400 millones), Beyoncé (No. 53 con $355 millones), Kim Kardashian (No. 54 con $350 millones) y Taylor Swift (No. 60 con $320 millones).