Sarah Holden, de 25 años, estaba atada a la cama cuando Shaunna Littlewood, de 26, regresó con una cuchillo de la cocina y empezó a cortarla, mientras le susurraba “perdón princesa”.

Sarah sufrió una hemorragia interna cerca de su corazón, un pulmón perforado y requirió más de 50 puntos de sutura en la cara. Tendrá cicatrices de por vida, con sus cuerdas vocales tan gravemente cortadas durante el ataque que no puede hablar correctamente, explica el diario The Sun.

Las dos amigas se habían conocido cuando tenían apenas siete años. Hacía un tiempo que no se veían y se reencontraron en la casa de Shaunna, en Sheffield, Inglaterra. “Bebimos juntos y charlamos toda la noche, recuperando el tiempo perdido, pero algo sucedió y me incliné para besar a Shaunna”, relata ahora Sarah, llena de cicatrices.

Así quedó la joven tras ser atacada por su amiga.

“Cuando nos besamos, me aparté para preguntarle si estaba segura, ya que temía que haría que nuestra amistad fuera incómoda si ella no sintiera lo mismo. Pero me sorprendió cuando me agarró de la mano y me llevó a su habitación. Shaunna me acostó en la cama y me miró a los ojos y me preguntó si podía atarme”. Pero el encuentro se volvió violento cuando Littlewood abandonó el dormitorio, regresando con un cuchillo.

“Me muero por saber por qué Shaunna me atacó. Ella no solo rompió nuestra amistad, sino que también literalmente también me destrozó”. Ahora, Sarah está en el largo camino de la curación, esperando recuperar su vida después del ataque: “Me dejó con mi propia cadena perpetua. Tengo un cuerpo roto, nervios destrozados y sueños rotos”.

A Littlewood se le ordenó cumplir un mínimo de siete años en la cárcel. La abogada defensora Catherine Silverton dijo que Littlewood no recordaba haber llevado a cabo el ataque contra Holden y agregó: “Se ha descrito a sí misma como un monstruo, nunca volverá a beber alcohol”.