El diputado y presidente de la ANR Pedro Alliana, explicó cuáles fueron los motivos pro los cuales se retiraron de la mesa de negociación política que existía entre los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete. Dijo que pasó demasiado tiempo y que no hubo una señal para concretar los acuerdos para la Mesa Directiva del Congreso.

Alliana explicó a la 650 AM que el compromiso entre Colorado Añetete y Honor Colorado era que los de Marito apoyen la candidatura del actual titular de la ANR a la presidencia de Diputados para que el cartismo pueda dar sus votos para que un candidato de Añetete presida el Senado.

Incluso dijo que habló con Marito Abdo y el mismo presidente electo le dijo que le gustaría que vaya como presidente de la Cámara de Diputados y que sea el senador Juan Carlos Galaverna el que presida el Senado. Para ello hubo una intensa negociación y propuesta de búsqueda de votos en otros sectores políticos para asegurar ambas nominaciones.

Sin embargo, según explicó Alliana, pasó el tiempo, no hubo señales de concreción por parte de Añetete y esa indefinición motivó a que él mismo vuelva a hablar con Marito. El presidente de la ANR recordó que le dijo a Abdo Benítez que querían concretar el acuerdo, incluso sin haber pedido cupos en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Luego del vaivén de negociaciones, Alliana informó a Cartes al respecto pero para ese entonces ya se había generado la sensación dentro de Honor Colorado de que estaban siendo utilizados por Añetete. El punto de quiebre se dio cuando Marito, según dijo, estaba interesado en darle la presidencia de la Cámara de Diputados al sector llanista del PLRA. Por ello y por la falta de definición en el proceso, el cartismo decidió retirarse de la mesa.

Dijo que se sintieron utilizados y manoseados por lo que se retiran de todo tipo de negociación con el que será el oficialismo en el próximo período gubernamental. Dijo que anteriormente, cuando se sintieron muy atacados salieron a defenderse y que de vuelta ahora existe una situación hostil dentro de la ANR.

“No nos va a sacar nadie el trabajo que hicimos en estas internas”, dijo Alliana quien añadió que seguramente volverá a su departamento a trabajar con su líder Horacio Cartes que después del 15 de agosto “se va a ir a su casa”.

Dijo que si todo el trabajo que realizaron no tuvo un pequeño gesto por parte de Añetete o de su líder Marito Abdo Benítez para con el sector de Honor Colorado “no sé qué más teníamos que hacer”.

Acusó a Añetete de querer ponerse bien con la opinión pública separándose de Honor Colorado y que pese a ello el presidente Cartes llamó a Marito para conversar con él.

Alliana expresó que anteriormente había entendimiento con el sector de Añetete y que ahora ya no lo hay porque sienten en Honor Colorado que fueron dejados de lado. “Todo tiene su tiempo. Todo tiene su límite”, sostuvo.

Sobre si las declaraciones de Horacio Cartes el viernes en Ciudad del Este tuvieron incidencia, Alliana dijo que se va a utilizar eso para decir que tuvo algo que ver, tal como lo hicieron cuando él mismo criticó las actitudes de Blanca Ovelar, Arnoldo Wiens y Luis Castiglioni. Expresó que iban ellos a su oficina y le llenaban de halagos pero después ante la prensa por ganar unos segundos decían cualquier cosa en contra de Cartes.

“En un momento uno se cansa. El presidente del partido tiene que salir a defenderse. No podemos seguir siendo manoseados con el Presidente de la República. Voy a salir a decirlo yo. Hay algunos que quieren ponerse bien con todo el mundo”, sostuvo.

Finalmente, Alliana expresó que van a ir viendo cuál es el panorama y que no buscará la reelección para un próximo período en la ANR. “Por ahí seguramente si alguien lo busca y habla con él (Marito), yo ya no creo. Nos hemos retirado. Ya veo muy difícil. No soy yo el que tengo la última palabra”, sentenció.