El diputado colorado Pedro Alliana fue categórico y lanzó que “el único gran responsable de la división del Partido Colorado se llama Mario Abdo Benítez”, quien es el actual líder colorado que debe buscar la unidad.

“Hay infiltrados dentro del Partido Colorado, gente de la oposición como Eduardo Petta y Carlos Amarilla que están en el entorno del presidente electo y crean roncha. Lastimosamente Marito les escucha más a ellos. También está el caso de Desirée Masi“, lamentó.

En charla con la 970 AM, el legislador mencionó que Marito incluso lo traicionó al prometerle la Mesa Directiva, pero luego al apoyar a Miguel Cuevas, sin avisarle del cambio de planes. “Él me dijo que podía ser presidente si es que le conseguía el apoyo de Honor Colorado en el Senado y le conseguí eso, pero igual me traicionaron”, comentó.

“Si un sector que maneja la lapicera va a seguir queriendo pisotear a los correligionarios e ir a negociar con gente que incendió el Congreso Nacional y que no reconoce la victoria del Partido Colorado, vamos por mal camino”, lamentó además.

A pesar de la farsa que cometió el líder de Añetete, Alliana indicó que se debe apostar de igual manera por la unidad dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Por otra parte dijo que no está preocupado por el pedido de expulsión de la nucleación política, que es impulsada por algunos referentes del movimiento Colorado Añetete que ya no lo quieren en la ANR. “No me preocupan estas cuestiones mediáticas de algunos que quieren llevarse su minuto de fama. Uno de los que pide mi expulsión tiene un prontuario”, dijo.

Calificó que en realidad se trata de una cortina de humo para conseguir el reemplazo de agenda y desviarse de un tema candente: que es el juramento de Nicanor Duarte Frutos, por lo que aseguró que no pisará la trampa. Añadió que lo importante es enfocarse en el expresidente y senador electo, quien hizo méritos en la política y es apreciado por gran parte de la ciudadanía.

Respecto a su apoyo a un liberal para que presida Diputados, indicó que existen sobrados antecedentes de otros referentes colorados que también hicieron acuerdos con otros sectores. Es así que recordó que Marito Abdo Benítez, siendo candidato a presidente de la ANR, votó a Robert Acevedo para que presida el Senado. También dijo que Lilian Samaniego, siendo presidenta del Partido Colorado, votó por candidatos de la oposición. “Si vamos a empezar a juzgar, entonces lo hagamos a todos con la misma vara”, subrayó.

Por otra parte dijo que por el bienestar de la República, espera que Rodolfo Friedmann sea senador hasta el 15 de agosto y luego pueda asumir el presidente Horacio Cartes al entregar el mandato.