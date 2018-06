En charla con la 970 AM, el abogado Juan Ernesto Villamayor criticó que se esperó a último momento para sacar la resolución que convocaba a Mirta Gusinky para el juramento en vez del senador electo Nicanor Duarte Frutos. Es por ese motivo que se recurrió a la Justicia Electoral, donde fue presentado un amparo, el cual consideró que es absolutamente imposible que se rechace.

En ese sentido aseguró que el documento presentado está fundamentado con lo que había resuelto el Tribunal Electoral de la Capital, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. “Si la justicia no hace lugar al amparo sobre sus propias decisiones estaríamos en un lugar de locos”, añadió.

Consideró que Fernando Lugo debería haber elevado una consulta al TSJE para ver a quién convocaba, por lo que en este caso se tomó atribuciones al analizar las cartas de proclamación. “La convocatoria del presidente del Congreso, es una acto administrativo. Él convoca la lista que tiene a mano“, añadió.

Sostuvo que en el caso de Horacio Cartes sí se entiende que corre la lista porque existe una incompatibilidad al no poder ejercer dos cargos al mismo tiempo. “En el caso de Nicanor no especifica la figura por el cual no lo convoca”, dijo.

No obstante, Villamayor señaló que después del 15 agosto, Cartes no tendría ningún impedimento legal para jurar. “El presidente Cartes se puede enfrentar a un escenario de decisiones políticas, pero no jurídicas”

La jueza electoral María del Carmen Novais indicó que en estos momentos se encuentra evaluando la acción presentada por Nicanor y que en el transcurso de dos horas tendrá una decisión al respecto.