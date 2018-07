“Es una posibilidad, cuando hicimos el acuerdo para la Mesa Directiva hablamos de los organismos y me bancada me propuso”, comentó Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), en entrevista con la 730 AM.

Explicó que el planteamiento fue puesto a consideración del bloque colorado y que en principio ellos están conformes, aunque habrá que ver qué pasa en la sesión.

Por su parte, Jorge Brítez (Cruzada) surge como una posibilidad para representar a la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura.

“Eso de dependerá mucho de un acuerdo importante que se vaya a concretar, porque finalmente ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal tienen mayoría propia, entonces va a depender mucho de la capacidad de acordar con otros sectores”, dijo Brítez en conversación con la 650 AM.

Consideró que la Justicia es una institución muy cuestionado y que precisamente por eso cobra mayor relevancia la integración del Consejo de la Magistratura, por lo que se debe elegir a los mejores.

Los cargos para ambas cámaras podrían definirse en las siguientes sesiones.