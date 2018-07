El expresidente y senador electo, Nicanor Duarte Frutos, se mostró preocupado por el futuro de la democracia del país y resaltó que no se puede tolerar que una autoridad, como Fernando Lugo, abuse de su poder y se ubique por encima de las leyes y soberanía popular para adoptar “medidas escandalosas” que no son un castigo para él, sino para el electorado que votó en las elecciones.

Durante el fin de semana, Fernando Lugo -en ese entonces titular del Congreso- tomó juramento a Mirta Gusinky, en lugar de Nicanor Duarte Frutos, quien también fue a la sede legislativa para intentar asumir como congresista tras haber sido proclamado por la Justicia Electoral.

“Hoy Nicanor puede ser la víctima y mañana pueden ser Pedro, María, Juan. Así los grupos que más fuerza tienen, plata o mayoría circunstancial irán definiendo la suerte de las personas de acuerdo a su antojo, su odio o su amor”, afirmó el político colorado en conversación con la radio 970 AM.

Duarte Frutos resaltó que siempre se debe aceptar la multiplicidad de opiniones y explicó que no se entenderá de la misma manera una ley. En cuando a las controversias jurídicas, la resolución del organismo competente debe tomarse en cuenta, según resaltó. Con respecto a su caso, a su parecer se están quebrantando las normas institucionales que se consagran en la Carta Magna, por lo que deben estar preocupados los empresarios, políticos y otros referentes sociales.

“Hace ocho meses Lugo era el villano de la enmienda sangrienta para algunos medios que hoy le presentan como una especie de cruzado de la República. Ahí es que la gente comienza a desconfiar en todo, en los políticos y los medios. Vivimos en un clima de gran arbitrariedad. Hace un tiempo Lugo decía que mi candidatura era legal. Cuando era presidente dijo que él iba a ser senador porque mi caso había sentado jurisprudencia“, argumentó.

“Tanta fue la maldad, al menos fue consciente de que su resolución era monstruosa e ilegal, que Fernando Lugo no se animó a cumplir el reglamento del juramento. Él no juró. Nadie puede jurar ante sí mismo. No es concebible en ninguna república seria o democracia. Lugo prefirió no jurar en términos reales, porque sabía probablemente que su vicepresidente (si presidía el juramento) iba a informar que había un amparo que obligaba mi juramento. Ocultó al pleno la información y no consultó a absolutamente a nadie para tomar la decisión”, siguió esgrimiendo.

Por toda esta situación señaló que los senadores están evaluando las formas para que pueda jurar y poder así “solucionar esta arbitrariedad”. Añadió que en ese sentido muchos juristas le mencionaron que la “resolución administrativa unilateral de Lugo”, convocando a Gusinky en su lugar, puede ser eliminada por el presidente actual, Beto Ovelar.

Al ser consultado sobre si tiene los votos para su juramento, indicó que toda profecía termina siendo peligrosa, al cambiarse cada tanto el sentido de los votos, y que por lo tanto no podía garantizar eso.

En otro momento lamentó que se sigue con una larga cultura de persecución y revanchismo, que ya fue naturalizándose. “Nosotros vamos a luchar por esta banca. Vamos a combatir el atropello a la Constitución. Vamos a negar todo intento de imponer el pensamiento único de ningún sector, por más poderoso que sea. No asumo esto como una derrota. Fui presidente de la República, dos veces de mi partido político. Esto por lo que estamos luchando es una batalla por un derecho a la libertad de ejercer la profesión y su vocación”, acotó.