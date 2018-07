Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República y senador electo, dijo que si bien no llegó a escuchar al parlasuriano Neri Olmedo, quien fue criticado por no hilar las palabras, está de su lado porque es un líder que está ocupando un espacio de representación política y no se encuentra en la burocracia, donde sí se requiere de un conocimiento científico.

“Yo no coincido con la gente que quiere menoscabar a un líder campesino por no saber hablar español. Creo que la lengua oficial paraguaya es el español y el guaraní. Lo que pasa es que cierta élite asuncena siempre subalterniza la lengua nativa y cree que es inferior. Yo no impugno a un parlamentario porque no habla bien el español o no articula bien sus ideas”, esgrimió.

Además dijo a la 970 AM que ser conocedor tampoco es sinónimo de buena persona porque “entre el grupo de intelectuales hay muchos sinvergüenzas”. Lamentó también que se percibe que "hay una soberbia intelectual".

Duarte Frutos aseveró que hay algunos que en el Parlamento hablan bien español e inglés, pero que en contrapartida no sienten realmente lo que está sufriendo el pueblo. No obstante, argumentó que al escuchar los debates en el Senado y Diputados, percibe que en su mayoría manejan el mismo lenguaje del pueblo o incluso menor. “En nuestro país, más que una clase política, existen personas que se dedican a la política para el control de los espacios públicos. No tenemos una elite política en Paraguay que por su ilustración puede dirigir a las masas hacia un proceso emancipatorio“, añadió.

En cuanto al desconocimiento del parlasuriano sobre el rol que le tocará desempeñar en el bloque regional como representante paraguayo, Nicanor resaltó que con eso se deja en claro que existen limitaciones en la formación de la dirigencia política y que por lo tanto los partidos políticos deben preparar mejor a sus elegidos.