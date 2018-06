El Presidente de la República Horacio Cartes, participó este viernes del cumpleaños del senador electo Javier Zacarías Irún. Dio un discurso en el que criticó a los legisladores que no permiten su renuncia al cargo. Expresó que no correspondía que estén en la lista si no estaban de acuerdo con su candidatura.

El jefe de Estado habló en Ciudad del Este ante un auditorio repleto de invitados. Expresó que los que fueron derrotados cuando Pedro Alliana ganó las elecciones por la presidencia de la ANR no pisaron una sola vez la Junta de Gobierno. “Lo más simpático, la caricia más linda que nos dijeron es: no nos representa. Acá estoy viendo a mucha gente que después de perder está, como Santi Peña, vos sabes Santi que los tiempos de Dios son perfectos”, sostuvo Cartes.

Se preguntó si el sector de Colorado Añetete iba apoyar a Santiago Peña si ganaba las internas y respondió: “ustedes saben”. Pese a esa suspicacia, expresó que dirigentes de Honor Colorado iban hasta Mburuvichá Roga y lloraban diciendo que no iban a poder trabajar para “esa gente”, en referencia al movimiento disidente. Cartes, según dijo, les respondía que el trabajo no es para su sector sino que es para la ANR.

“Cuando reviso mi vida, cuando veo el mundo, cuando veo las fotografías de cuando estuve representando al Paraguay en el mundo digo que no me llevó un club de fútbol, me puso mi querida Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado en ese lugar. Ni una, ni dos ni tres personas se me pueden anteponer a nuestro partido si hay algunos ustedes votaron y no quieren que yo jure, pero a la dificultad yo les pido: más trabajo, más bondad. Acuérdense que estas elecciones, si nos agarraba horario de verano, perdíamos. Si no les sirvió nuestros votos ¿por qué aquellos que están tan molestos no dijeron que no querían estar en esta lista porque está este señor? porque necesitaban de los votos, necesitaban de ustedes. Hoy son todos constitucionalistas. Hoy vale la opinión de dos o tres personas por sobre el voto popular”, manifestó.

Cartes dijo que las tapas de diario pueden decir lo que quieran, pueden estar por encima de las instituciones diciendo qué es inconstitucional y qué no. Agregó que los que los criticaron ayer ahora van a salir a su favor por las condiciones en las que hallaron el país cuando asumió la Presidencia.

“Nos dejaron dinero hasta las 9:15 de la mañana. Hoy les dejamos el doble de las reservas de Paraguay. Nuestro PIB eran 32 mil millones y hoy está en 42 mil millones… Paraguay tiene una sola cosa, es un país bendecido pero hay que cuidarlo y a no olvidar que lo es de la gente no es de los que ganaron las elecciones”, indicó.

Recordó que en el 2010 estaban en la llanura y recordó los tiempos dolorosos por los que pasaron, en los que se buscaban culpables, no habían fe ni confianza. Cartes indicó que no quiere que se diga que el gobierno fue suyo sino que el gobierno es “nuestro” y los colorados lo van a cuidar otra vez.