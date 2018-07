Desde el equipo de Honor Colorado prometieron que no pondrán palos a la rueda del Gobierno de Mario Abdo Benítez, pero aclararon que tampoco colaborarán con la siguiente administración al no recibir el acompañamiento del futuro presidente.

El diputado colorado Justo Zacarías señaló a radio 1000 AM que la falta de acuerdo entre el cartismo y el abdismo traerá consigo consecuencias negativas en el Partido Colorado, al llegar dividido al poder.

El legislador mencionó que si él fuese Mario Abdo Benítez apostaría por una verdadera unidad para generar bases políticas sólidas para gobernar y no solo alianzas coyunturales. “Marito tiene la tremenda oportunidad de contar con 42 diputados y 17 senadores. Debería administrar eso para llevar adelante su gobierno”, resaltó.

En otro momento fue categórico y recalcó que no podrán trabas a las nuevas autoridades. “Nosotros no vamos a poner palos a la rueda, nosotros vamos a aportar al gobierno de Mario desde donde estemos, pero otra cosa es empujar la carreta juntos. Una cosa es que no le entorpezcamos y otra cosa es que colaboremos con él”, resaltó.

El colorado puntualizó que desean espacios para discutir, no así cargos públicos.