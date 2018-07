Una grabación que fue divulgada por el diario Abc deja al descubierto la manera en la que el exjuez de Garantías, Hugo Sosa Pasmor, ya antes de asumir el cargo plantea una repartija de puestos en las instituciones del Estado. Todo deja entrever que sería para conseguir apoyo a su exesposa, Teresa “Techi” Oviedo, para las municipales 2020 en Fernando de la Mora.

Se lo oye decir: “Acá lo que me sobró es: Estadística y Censos, sí pedí. También pedí Puerto y pedí Capasa y Fondo Gana­dero; es una lista que ya tam­bién tiene el presidente y de por ahí si nosotros estamos consiguiendo esos lugares, seguro vamos a llamarle a la gente para darle un lugar de trabajo”.

“Yo en estos momentos no voy a buscar un lugar. También vos me hablaste de nuestro amigo Luis y yo no tengo problema en a partir de hoy instalar la figura de Luis, porque en el 20-20 se elige todo. Hay gente que podría estar interesada en la Junta, sin ningún problema, porque yo no tengo compromiso de nadie (...). La presidencia tengo comprometida porque ese es un pedido que me hizo el propio presi­dente de la República”, dice también.

Sobre su exesposa indica: “el otro equipo está queriendo formar un grupo en favor del odio, que se llama TST: Todos contra Techi. No hay problema que se junten. Nosotros tene­mos que tratar de dar rostros nuevos”.

Adelantó inclusive que Fernando Da Silva iba a conseguir un puesto importante y que su madre, Fátima Morales, iba a ser la ministra de Deportes, sin que esto haya sido confirmado por Mario Abdo.

SU JUSTIFICACIÓN

En charla con la 730 AM, el exjuez manifestó en su defensa que al azar fue lanzando las instituciones citadas y reconoció que no sabe si hay lugares para meter más funcionarios, al dejar en claro que no solo estaba hablando de cargos de confianza.

“Se habla de todo. Mucha gente dice que hay necesidad de trabajo. Si se escucha el contexto del audio, en todo momento dije que vamos a pedir. Se dejó en claro que ingresarán personas capacitadas. En todo momento dije vamos a pedir, pero otra cosa es ofrecer. El presidente Mario Abdo dejó en claro que van a entrar personas con capacidad. Entonces yo les dije prioricen a la gente más capacitada que necesite trabaje”, afirmó.

En otro momento aseguró que solamente en horas de la noche participa de los actos políticos y que en todo momento está abocado a la labor que le tocará desempeñar cuando la nueva administración asuma la conducción del país.