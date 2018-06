El exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, manifestó que le corresponde jurar en reemplazo de Horacio Cartes, por la incompatibilidad que presenta el presidente de la República. Dijo que no es una situación generada por él, sino que es un problema con la Constitución Nacional.

“Mi llamado tomo con mucha tranquilidad y responsabilidad. Vamos a asumir si Dios quiere el 30 de junio, es lo que corresponde”, mencionó Friedmann en referencia a la resolución emitida por el presidente del Congreso, Fernando Lugo, donde lo convoca a jurar en reemplazo de Horacio Cartes.

Friedmann indicó que "categóricamente" el presidente de la República no puede ejercer dos cargos. "Podemos discutir la forma, pero la incompatibilidad es categórica y que tiene que correr la lista también”, expresó.

Dijo además que un senador suplente, no puede asumir en reemplazo de alguien que aún no ha jurado. "La presentación de Riera es más para embarrar todo esto”, resaltó.

Apuntó que el presidente Cartes podrá jurar después del 15 de agosto, pero como senador vitalicio y no como activo. "El problema es con la Constitución Nacional, no conmigo. No es algo que yo genere”, sentenció.