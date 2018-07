El senador colorado “Beto” Ovelar, mencionó que los liberales Blas Lanzoni, Hermelinda Ortega y María Eugenia Bajac, además de Enrique Bacchetta (ANR), retiraron sus firmas de la solicitud de convocatoria a la sesión extraordinaria donde se pretendía tratar el juramento del expresidente Nicanor Duarte Frutos.

En conferencia de prensa, comentó que entonces ahora recurrirá a un asesoramiento jurídico para no cometer errores y aseveró que descarta tomar una decisión unilateral y administrativa para revocar lo que hizo Fernando Lugo, que fue tomar juramento a Mirta Gusinky.

“Yo no voy a cometer el mismo error del señor Fernando Lugo. Si él se puso la soga al cuello, yo no voy a hacer lo mismo. Él se equivocó, se arrogó facultades que no le corresponden”, dijo al momento de anunciar que consultará al pleno de la Cámara de Senadores que cree conveniente adoptar en el caso de Nicanor, porque no le parece prudente insistir más en la anarquía existente.

Ovelar reconoció que existen antecedentes donde el presidente del Congreso corrigió errores, como el caso que trajo a colación el congresista Calé Galaverna. “Tenemos que buscar los mecanismos para enmendar el error. Estamos en un cuerpo colegiado y yo me debo a la cámara. Yo tengo una posición asumida públicamente”, añadió.

En cuanto al argumento de que el fallo judicial ya es extemporáneo porque Duarte tuvo que haber jurado el 30 de junio, el senador dijo que es una interpretación de Blas Lanzoni y que será tomada en cuenta.

Por otra parte dijo que no sabe si sancionarán a Lugo en el ámbito legislativo, ya que ello dependerá del cuerpo colegiado. Sin embargo, sí resaltó que evidentemente tendrá que pagar las consecuencias cuando la justicia se expida sobre la forma en que procedió.

“En los próximos días vamos a ir aclarando muchas cosas. Tenemos los argumentos legales para enmendar el error cometido por el señor Lugo y para que el señor Nicanor ocupe el lugar que legítimamente le corresponde”, esgrimió, no sin antes reconocer que están muy ajustados los números.

Por último Ovelar indicó que el juramento de Nicanor Duarte Frutos es un caso particular y que por lo tanto amerita una sesión extra para debatir con tiempo, tranquilidad y a profundidad.