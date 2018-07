El expresidente de la República y senador electo, Nicanor Duarte Frutos, negó que vaya a aceptar un cargo dentro del futuro gobierno a cambio de que renuncie a su pretensión de asumir su banca en la Cámara de Senadores. Sin embargo, dijo que esto podría darse en el caso de darse un acuerdo político para que Fernando Lugo ya no permanezca en el Congreso.

“A cambio del Senado, nada. Nosotros estamos defendiendo la reivindicación de la legitimidad de la banca que hemos ganado y lo vamos a seguir haciendo desde cualquier lugar”, dijo Nicanor Duarte Frutos en comunicación con la 970 AM.

Resaltó que su postura es que hubo una “tremenda arbitrariedad, usurpación de derecho político, desacato y negación de la voluntad popular” por parte del senador Fernando Lugo.

Nicanor dijo que sí se aplicara el mismo criterio para excluirlo del Senado, Fernando Lugo tampoco debería estar en la Cámara de Senadores.

“Yo aceptaría dejar mi banca, si es que Lugo está fuera del Senado, porque por lo menos en ese caso la arbitrariedad tendría un reparto igualitario”, aseguró el exmandatario.

Argumentó que al ser destituido de la Presidencia de la República, Lugo no puede ocupar una banca en el Senado.

Dijo que sigue sintiendo el apoyo del presidente electo, Mario Abdo Benítez, y que seguirá luchando por su Senaduría, hasta que eso se produzca.“Sabemos que la situación está difícil en el Senado, pero nosotros no vamos a renunciar. Sabemos que hay posibilidades de que el presidente me ofrezca colaborar, pero eso no va a significar que dejemos de luchar en todas las instancias nacionales e internacionales”, expresó.

La situación de Nicanor se complicó en las últimas horas, tras el anuncio del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, de que no se cuentan con los números suficientes para aceptar el juramento del exmandatario y una aparente bajada de línea de Marito Abdo Benítez.

