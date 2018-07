Basilisa Vázquez, apoderada del Equipo Joven, detalló que aun se desconoce qué pasó con los recursos electorales en las carpas liberales, ante la negativa de su titular y excandidato presidencial, Efraín Alegre, de dar a conocer a su sector cómo se gastó el dinero público.

En conversación con Hoy Digital, la dirigente liberal comentó que ahora el Estado desembolsó la suma de 2.893 millones de guaraníes, para cubrir las cuentas que dejó la campaña electoral. Es por ese motivo que, según resaltó, urge conocer la planilla de gastos de las elecciones.

La llanista señaló que Alegre sí dio a conocer una rendición ante la Justicia Electoral, pero resaltó que esperan conseguirla de modo a analizarla y ver si todo está correctamente.

“Nosotros nos enteramos de muchas irregularidades. Varios dirigentes nos llamaron porque durante el tiempo que se tenía que rendir ante la justicia electoral, se estaba buscando hacer firmar a dirigentes del interior por montos que no se les entregó. Esto pasó no solo con nuestro sector, sino que también con efrainistas. Entonces nosotros les decíamos que era una responsabilidad de cada uno firmar algo que no correspondía”, aseveró.

La dirigente comentó que el Ministerio Público ya remitió un oficio a la Justicia Electoral para conseguir la rendición de gastos y así avanzar en la investigación sobre la supuesta malversación de los fondos liberales, que fue denunciada por el bloque llanista. “Como dijimos desde un principio, nosotros vamos a verificar factura por factura”, puntualizó.