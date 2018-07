Tras haber perdido la posibilidad de presidir la Cámara Baja al ser derrotado por Miguel Cuevas de la ANR, promovido por el movimiento Colorado Añetete, el diputado liberal Pastor Vera Bejarano lamentó la situación que atraviesa su partido.

“Estamos en un momento de crisis, nos tiene que poner a conversar para buscar una salida, no podemos andar así, este enfrentamiento no es de este momento nomás, es del llanismo y el efrainismo de años”, dijo Vera Bejarano en conversación con la 970 AM.

Consideró que se debe hacer una autocrítica y tratar de construir consenso, además de asumir de una buena vez por todas el papel de oposición, luego de salir perdedores en estas elecciones, inclusive en la Mesa Directiva.

Consultado acerca del problema del PLRA opinó que si bien Efraín Alegre ha cometido algunos desaciertos, aun así es un gran líder que captó por primera vez una cantidad tan alta de votos y que la solución no está en sacarlo del partido.

“Él es presidente del partido, hay unos valores ausentes en su liderazgo y eso es lo que decía que tenemos que hacer una autocrítica para reencausar”, concluyó.

La titularidad de la Cámara Baja quedó en manos de Miguel Cuevas, junto a Robert Acevedo (PLRA) como vice primero y Carlos Rejala (Hagamos) como vice segundo.