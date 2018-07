En entrevista con Radio Uno, Ovelar aseguró que lo único que espera luego de haber recibido el oficio del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la ratificación de la jueza María del Carmen Nováis, es un pedido de convocatoria para llevar a cabo la sesión en el Senado a fin de tratar el caso de Duarte Frutos.

Sobre este mismo punto, confirmó que dispone de un plazo de 48 horas para convocar al pleno para esta sesión extraordinaria en caso de que la misma sea solicitada por escrito por un grupo de senadores.

“Me he comprometido con mis colegas en que no actuaría como (Fernando) Lugo, que lo haría de manera clara, abierta y transparente para que no haya dudas sobre mi actuación”, expresó Ovelar a la 650 AM.

El parlamentario sostuvo que no maneja este asunto “de manera unipersonal”, tal y como -a su criterio- lo ha hecho el senador del Frente Guasú cuando estuvo ocupando la titularidad del Congreso, refiriéndose con esto a su decisión de convocar a Mirta Gusinky en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos.

Respecto a la versión de que se daría una “crisis institucional” en caso de que se concrete el juramento del expresidente como senador activo, Ovelar expresó: “El que generó el caos fue el señor Lugo no respetando absolutamente nada. Actuó de manera unipersonal sin respetar los fallos judiciales ni el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, aseguró que “el que tiene el monopolio de la interpretación constitucional no es la Corte Suprema ni la Sala Constitucional, sino el diario ABC Color”, refiriéndose a las publicaciones realizadas por el citado medio de comunicación sobre este asunto.

En ese sentido, el actual presidente del Congreso indicó que “es impresionante” la incidencia que tienen las noticias publicadas por el periódico impreso sobre los demás parlamentarios. “Te puedo asegurar que la posición de algunos era diferente hace tres días atrás a la de hoy en algunos casos, me cuesta creerlo pero es así. Ndosêséi lo mitâ ABC Color tápape, okyhyje”, acotó.

“Nadie tiene más derecho legítimo que Nicanor en este caso, un hombre que hizo una campaña por su propia lista. Pasó las instancias jurisdiccionales porque fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y posteriormente ratificado por la Corte Suprema, está legítimamente habilitado”, puntualizó Ovelar.