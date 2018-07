Para este domingo se tenía previsto desarrollar una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para tratar el juramento del senador electo, Nicanor Duarte Frutos. Finalmente, la misma no se realizará el día de hoy, pero sería convocada para los próximos días.

El nuevo presidente del Senado, Silvio Ovelar, había convocado una sesión extraordinaria de la Cámara Alta el día de ayer, luego del juramento de los nuevos parlamentarios.

Sin embargo, tras mencionarse el artículo de 187 de la Constitución Nacional, se decidió levantar esa convocatoria, atendiendo que recién desde el 1 de julio los senadores entran en funciones.

Todo apuntaba a que dicha sesión se realizaría el día de hoy, luego del informe de gestión del presidente Cartes, previsto para las 09:00 horas. Pero, según informó la periodista de la 970 AM, Francisca Pereira, no se ofició la resolución correspondiente y no habrá sesión extra este domingo.

Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República y actual senador electo, no pudo jurar este sábado, pese a tener una resolución favorable de la Justicia Electoral que avala su candidatura. En su curul asumió Mirta Gusinky.