El titular del Congreso Nacional, Silvio ‘Beto’ Ovelar, mencionó que Nicanor Duarte Frutos debía haber accionado durante el acto de juramento y no quedarse como un simple espectador de lo que acontecía en el Senado.

En charla con la 650 AM, el político colorado mencionó que intentaron hasta el último momento que Duarte Frutos pueda asumir en el Parlamento, pero reconoció que se erró en la estrategia y quedaron “completamente descolocados”.

“Nicanor, el día del juramento, debía entrar y agarrar el micrófono si hacía falta, no debía permitir que jure la señora (Mirta Gusinky). O en todo caso, debía levantar también el brazo para jurar”, resaltó el legislador del bloque abdista.

"Beto" Ovelar comentó que al principio tenían todos los números, pero que luego comenzaron las fugas tanto dentro como fuera del Partido Colorado.

“El viernes, antes de la Expo, me llama Nicanor porque quería saber los números. Le dije que lamentablemente al esfuerzo que hicimos no nos permitían tener los necesarios. Eso no quiere decir que eso sea permanente, en política todo es cambiante”, contó.

Respecto a la nominación como director de la Entidad Binacional de Yacyretá, dijo que el exmandatario debe pedir permiso como senador vitalicio y recién posteriormente poner su candidatura a disposición para la EBY. “Necesita 23 votos para el permiso. Creo que para eso actualmente sí hay votos en Senadores”, añadió.