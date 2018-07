El letrado indicó que para llegar a dicha conclusión analizó lo que establece la Constitución de la República, la ley N° 834/96, el Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, y la doctrina nacional sobre los artículos relacionados, el Acuerdo y Sentencia N° 17 del 21 de mayo del 2018.

González detalló, en entrevista con la 970 AM, que el artículo 196 habla de las incompatibilidades para desempeñar dos cargos al mismo tiempo. “Una vez que sea un diputado o senador electo o proclamado por el TSJE, tiene derecho y obligaciones, entonces tiene que ceñirse a todo lo que implica”, acotó.

En otro momento resaltó que el senador solo puede pedir permiso para ser ministro del Poder Ejecutivo o diplomático.

Respecto a posición del sector de Colorado Añetete, el cual alega que Duarte Frutos no ejerce al no jurar como legislador, el entrevistado dijo que se trata de un error, ya que no hay distinción entre los que fueron electos y proclamados pero que aun no asumieron, y los que ya fueron incorporados. “Eso no existe en la Constitución Nacional”, añadió.

El abogado detalló que un exsenador, Hugo Estigarribia, sí pretendió hacer una modificación en el reglamento de la Cámara Alta para distinguir entre los que juraron de los que no lo hicieron, tras el primer intento de Nicanor de ingresar al Parlamento. Sin embargo, esta propuesta no tuvo éxito en su momento.

Ante estas situaciones, desde el movimiento Honor Colorado ya adelantaron que no darán el acuerdo constitucional a Nicanor para que vaya a la EBY.