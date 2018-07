Enrique Riera se resignó a perder su banca en la Cámara de Senadores y dijo que tras haberla disputado por la vía legal, como corresponde, decidió simplemente respetar la sentencia y quedarse en su casa.

En tal sentido manifestó que resultó muy extraño que durante el juramento del que participó sin éxito Nicanor, nadie haya dejado alguna constancia, objeción o algo parecido para sentar postura vía judicial.

Indicó que ante esta situación solo existe una realidad, que hay 45 senadores proclamados, entre ellos Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky, y que este ya es un hecho consumado.

“Creo que hay que respetar de una vez por todas al réfere, pero me refiero a todas las partes, cuando una sentencia se dicta es como un penal que se cobró, la mitad del estadio se queja, probablemente el réfere sea suspendido, pero el penal se chuta”, dijo Riera en entrevista con los medios.

No obstante, expresó que a su criterio, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, no debió haber tomado juramento a todos y antes bien declarar el tema como “judicializado”a la espera de que la Justicia lo resuelva.

Insistió en que el exobispo se tomó atribuciones que no le correspondían al convocar a dos senadores que no resultaron electos y al no escuchar el parecer del TSJE, que además no proclamó a ninguno de ellos.

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Respecto a la falta de confianza en la Corte Suprema de Justicia, expresó que más bien se trata de una cuestión política, pues esa misma Corte sí es confiable cuando le beneficia a “los helicópteros de Filizzola”,