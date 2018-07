Vergüenza ajena dijo sentir el apoderado de la ANR, por lo acontecido el sábado en el Congreso, con el juramento de los senadores del nuevo periodo.

Señaló que no se esperaba que la legisladora Gusinky apareciera, pero que lo de Rodolfo Friedman no le extrañó para nada. Calificó a Fernando Lugo como una persona caprichosa y arbitraria, a quien responsabilizó de todo lo ocurrido.

“Lo que hizo Fernando Lugo es totalmente ilegal, las resoluciones donde convocan a Gusinky y Friedman, si bien es cierto la convocatoria estaba a cargo de él, él tenia que cumplir, él no sabía quién era el senador 47 o 48, no conoce de eso”, expresó EduardoGonzález en entrevista con la 970 AM.

Señaló que lo mínimo que podría haber hecho Lugo es pedir un informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para confirmar quiénes eran los siguientes senadores en la lista, sin embargo, no lo hizo.

Para González, Nicanor Duarte Frutos no tiene ningún problema de incompatibilidad y la exclusión de un juramento la puede hacer en Senado en pleno y no solo el presidente del cuerpo legislativo.