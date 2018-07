Este martes, el presidente electo Mario Abdo Benítez, confirmó al exsenador Arnoldo Wiens como futuro ministro de Obras Públicas.

“Estamos contento con el nombramiento, entendiendo que Arnoldo Wiens forma parte del primer anillo del presidente electo Mario Abdo Benítez, lo cual nos da seguridad que él pueda plasmar en su trabajo el pensamiento del presidente”, manifestó a la 970 AM, José Luis Heisecke, titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).

Señaló que capaz Wiens no esté empapado con las cuestiones técnicas, pero para su buena gestión deberá elegir correctamente a sus asesores. “Él tiene más recorrido en ruta, incluso que cualquier otro ingeniero. En ruta es razonamiento puro, no hay que ser un genio para construir una ruta. Puede ser una limitación, pero no un impedimento, perfectamente está capacitado para llevar adelante el cargo de ministro de Obras Públicas, aseguró.

El representante de la construcción dijo además que la vara que deja la administración del actual ministro Jiménez Gaona “es muy alta”, pero que hay oportunidad de hacer mucho más. “El que entra siempre va a querer hacer más del que estuvo atrás, y el que estuvo realmente hizo mucho. Pero, también hay muchísimo por hacer, en Paraguay recién empezamos con lo que es infraestructura”, afirmó.

Finalmente resaltó que llegaron a reunirse con el presidente electo y él (Marito) sabe lo que pretende el gremio. En ese sentido, expresó que el futuro mandatario se comprometió a trabajar en conjunto con las empresas privadas por el bien del país.

