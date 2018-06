El senador electo Javier Zacarías Irún (cartista) lamentó que el sector del presidente electo Mario Abdo Benítez traicionó al movimiento del mandatario Horacio Cartes al no dejarle jurar. Argumentó que su gobierno comenzará huérfano y que estará manejado por figuras de la oposición.

En conversación con la 970 AM, Zacarías Irún lamentó que se agotaron todas las instancias, pero que no se llegó a buen puerto en las conversaciones con el movimiento Colorado Añetete, para que sea aceptada la renuncia del presidente Horacio Cartes.

“Creíamos que se iban a respetar los fallos judiciales y que trabajábamos por una unidad sincera en el partido. Nunca pensamos que Desirée Masi, Carlos Amarilla y Efraín Alegre iban a manejar nuestro Partido después de las elecciones. No creíamos que Eduardo Petta iba a estar manejándole a nuestro candidato electo Mario Abdo Benítez“, arremetió.

El político altoparanaense sostuvo que desde Honor Colorado deseaban una unidad real del Partido Colorado para darle al presidente electo una entrega total, sin pedir nada a cambio.

“En términos electorales y la solidez popular, es un gobierno que comienza huérfano. La mitad de la ciudadanía le votó en contra (a Marito) y tiene menos del 50 % del Partido Colorado. No hay un gobierno que haya comenzado de esta manera”, argumentó.

Zacarías criticó que existe una “intención adrede” para no hacerle jurar a Horacio Cartes y por ese motivo pidió sacarse el antifaz y hablar con la verdad. “Acá se le votó a ‘Juan’ pero se le va a llamar a ‘Pedro’ (para jurar). Eso es nefasto para la sociedad y la democracia; porque la gente ya no querrá votar y no creerá en la unidad”, dijo sobre el plan para que asuma Rodolfo Friedmann.

Al preguntársele sobre el futuro de su movimiento Honor Colorado, el entrevistado adelantó que este martes tendrán una reunión con Cartes, los senadores y diputados, para tomar las determinaciones de ahora en más. “Esta gente nos denigró y utilizó para ganar las elecciones, pero nosotros no vamos a ponerles palos a la rueda, como ellos hicieron contra el presidente Cartes”, afirmó.

Sostuvo que Pedro Alliana fue coordinador general de la campaña política y el presidente electo le prometió la presidencia de la Cámara de Diputados, pero lamentó que ahora de vuelta se actúa contrariamente, ya que ese sector no lo acompañará.

Respecto al pase de Lilian Samaniego a Colorado Añetete, afirmó que respeta su decisión, pero que no la comparte. “Utilizar la estructura del movimiento y luego recién darse cuenta de los defectos y salir, no estoy de acuerdo. Si se nos dio la oportunidad de estar en una lista y se nos dio la infraestructura necesaria para llegar, creo que tenemos que ser respetuosos y coherentes con lo que pensábamos. El pueblo castiga la infidelidad y la traición, por sobre todas las cosas”, puntualizó.