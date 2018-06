Una de las propuestas más fuertes para la nueva Mesa Directiva es la de Honor Colorado, con Pastor Vera Bejarano (liberal llanista), presidente, Kattya González (PEN) vicepresidenta primera, Enrique Mineur (liberal llanista) vicepresidente segundo.

Sin embargo, la flamante diputada Kattya González desmintió categóricamente que se haya aliado a estos dos sectores y que si surge como vicepresidenta, será alguien de su partido quien proponga su nombre.

“No he pactado con el llanismo ni con el cartismo, ni con la sangre de nadie”, dijo González en entrevista con la 970 AM.

Aseguró que no pisará su palabra ni saldrá de la línea en la que siempre se mantuvo. “No he cambiado de posición, si es que me proponen vamos a aceptar pero eso es algo que no depende de mí”, aseveró.

Destacó que desde un principio ella y sus pares del PEN se desmarcaron del grupo de parlamentarios con privilegios y confirmaron que renunciarán al seguro médico VIP y otros beneficios.

Por otro lado, la propuesta de Colorado Añetete para la Mesa Directiva es con Miguel Cuevas (ANR) como presidente, Antonio Buzarquis (PLRA), vicepresidente primero y Sebastián Villarejo (PPQ), vicepresidente segundo.